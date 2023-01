Di Maria litiga con i compagni? Il retroscena shock post Udinese

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dovrebbe essere stato unpartita infuocato quello che ha riguardato Di; cerchiamo di capire cosa è successo. JuvedipendenzaL’ultimo turno di campionato ha visto la Juventus vincere l’ottava partita consecutiva senza subire gol; un successo più sofferto del previsto (decisivo Danilo a quattro minuti da fine) ma estremamente importante per restare in scia del Napoli e presentarsi allo scontro diretto nel miglior modo possibile. I ragazzi di Allegri devono vincere per accorciare ulteriormente sul primoo e alimentare le speranze di una rimonta che avrebbe del clamoroso. Tornando al match con l’, però, sembra esserci stata elettricità nelpartita. Tutto dovrebbe essere partito per via dell’ennesimo problema muscolare accusato da Dicostretto al cambio a ...