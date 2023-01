Designazioni Serie A 18esima giornata | Napoli-Juventus a Doveri | Lecce-Milan ad Orsato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Learbitrali della diciottesimadel campionato diA 2022/2023. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Danieledella sezione di Roma per dirigere il big match trache si disputerà venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà invece Danieledella sezione di Schio a fischiare inmentre Rocchi ha designato Michael Fabbri di Ravenna per Inter-Verona.Venerdì 13/01 h. 20.45COSTANZO – PASSERI IV: CHIFFI VAR: MARIANI AVAR: PICCININI CREMONESE – MONZA Sabato 14/01 h. 15.00 MASSA GALETTO – VIGILE IV: COLOMBO VAR: BANTI AVAR: ...

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Sarà un mercoledì importante quello che vivrà laD il prossimo 11 Gennaio alle 14.30 con dieci recuperi di Campionato: sei partite della ...si gioca al campo "Bravi" di Bra (Cn) Le...LearbitraliC - Girone C Ventiduesima Giornata A. Cerignola - F. Andria: Centi Avellino - Monopoli: De Angeli Crotone - Pescara: Tremolada Juve Stabia - Monterosi: Leone Latina - ... Incontro tra l'AIA e i dirigenti addetti all'arbitro delle società di Serie B Designato l'arbitro per la sfida di Campionato Serie C tra Padova e Juventus Next Generation: tocca a Saia di Palermo ...Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 22^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra sabato 14 e lunedì 16 ...