Denuncia per molestie | la moglie di Dani Alves è con lui | “Oggi una donna vale

Corriere del Mezzogiorno

...sfondato il vetro della sua Ferrari con una pistolapoi scippargli l' orologio, che era un Patek Philippe in oro bianco dal valore di 40 mila euro. Chiaramente è subito è scattata lada ...L'indagato forniva le descrizioni fisiche del presunto autore del furto e precisava che questo alloggiava in una struttura di accoglienzaminori stranieri non accompagnati ubicata nel capoluogo ... Napoli, turista scippato denuncia: «Per 6 chilometri non ho incontrato forze dell’ordine» I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato una ventenne di Torella dei Lombardi per “Guida sotto l’influenza di alcool”: fermata a Montemiletto in ...È stato arrestato un uomo di 60 anni dai carabinieri a Viagrande (Catania) per atti persecutori nei confronti della ex compagna 58enne che aveva interrotto la relazione per il comportamento violento ...