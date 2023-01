De Siervo Lega Serie A | «Italia paese della pirateria e senza ingresso telco in diritti tv»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «L'è l'unico tra i grandi Paesi che non ha avuto un intervento serio di unaall'interno deitv». A sottolinearlo e' l'amministratore detoA, Luigi De, a marginepresentazione dell'introduzione del fuorigioco semiautomatico nell'International Broadcasting Center di Lissone (Monza e Brianza), a chi gli chiedeva a che punto fosse il...

Voce Giallo Rossa

La serie A la prima a introdurre il Saot "Siamo stati il primo campionato al mondo ad aver adottato la Gol line technology e, dal 2017, il Var" si è vantato Luigi De, ad della, "e adesso ...Le parole di Rocchi Presenti all'assemblea, tra gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione del Soat, anche l'ad dellaSerie A Luigi De, il quale si è detto "fiero che la Serie A ... Lega Serie A, De Siervo: "Nessuna risoluzione con DAZN. Siamo il paese con più pirati in Europa" «L'Italia è l'unico tra i grandi Paesi che non ha avuto un intervento serio di una telco all'interno dei diritti tv».Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...