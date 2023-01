De Siervo | «Il semi-automatico avrebbe evidenziato il caso Candreva Quell’errore…»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Luigi De, amministratore della Lega Calcio, è tornato a parlare del famosoin Juve-Salernitana Luigi Deè tornato a parlare in conferenza stampa delin Juve–Salernitana. LE PAROLE – «Il famosodiqui sarebbe stato. La camera che non l’aveva individuato era televisiva, queste camere invece sono settate così da avere coperto il terreno di gioco nella sua massima ampiezza. È un sistema che si sovrappone a quello televisivo e permette che i dati vengano raccolti ad hoc». CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI LUIGI DEL'articolo proviene da Calcio News 24.

