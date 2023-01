De Siervo | «DAZN? No rescissione | ma richiamo severo»

TUTTO mercato WEB

E' quanto ha detto l'ad della Lega Serie A, Luigi De, sui recenti disservizi di. Ieri si è tenuto l'incontro con i vertici aziendali e i ministri Abodi e Urso: "C'è stato un grave ...Commenta per primorischia di perdere i diritti della Serie A Stamani La Repubblica ha lanciato una clamorosa ...Sul tema è intervenuto l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De... TMW - De Siervo: "DAZN, no a risoluzione. Ma abbiamo fatto un richiamo molto severo" "Abbiamo fatto un richiamo molto severo agli obblighi contrattuali, noi siamo parte danneggiata. Dazn è stata richiamata ai propri doveri, ci sono stati in un anno e mezzo tre problemi diversi per mat ...Presentato a Lissone il Saot: 12 telecamere (8 dell’occhio di Falco e 4 del broadcaster) tracciano il giocatore in 29 punti diversi, dal naso all’alluce. De Siervo: “Test da mesi, qualità assoluta” ...