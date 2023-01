De Ketelaere | la Coppa Italia per la svolta E il Torino non fa turn over

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Trequartista o falso nove non è ancora dato saperlo. Sicuramente Charles Desarà tra i titolari del Milan nel match degli ottavi di finale di. Prima protagonista di una telenovela di mercato, poi oggetto misterioso della prima parte di stagione, adesso il fantasista belga vuole prendersi un Milan che ha già gerarchie chiare e poco tempo in campionato per aspettare chi fatica ad entrare negli schemi di Pioli. Ecco perché lapuò essere il palcoscenico perfetto per chi deve ancora prendersi la scena. Giroud si prende uno di stop, Origi e Rebic sono infortunati, il ballottaggio è tra Dee Lazetic e l’ex Club Brugge è chiaramente il favorito, anche se alla fine quella posizione potrebbe prenderla persino Brahim Diaz. Sulle ...

Sky Sport

...e Leao dietro Deo puntare su un 3 - 5 - 2 con Diaz che avanzerebbe. Restiamo in Italia per ricordare che si disputano alcuni recuperi in Serie D mentre per gli ottavi di finale della......sera a San Siro contro il Torino di Juric sarà cruciale perché i rossoneri considerano la... ESAME PER DE- Dest è in odore di una maglia da titolare come esterno sinistro , da capire se ... Milan-Toro, una nuova chance per De Ketelaere Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Pioli si gioca con i granata un posto nei quarti contro la vincente di Fiorentina-Sampdoria ...La probabile formazione del Milan: in difesa Pioli dovrebbe affidarsi al terzetto composto da Kalulu, Gabbia e Tomori ...