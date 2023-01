Dazn | richiamo severo | rischia di perdere i diritti della Serie A?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)diA? Ebbene sì, ci potrebbe essere questa clamorosa opportunità. È intervenuto in merito il delegatoLegaA Luigi De Siervo, a marginepresentazione del fuorigioco semi-automatico a Lissone.a rischio Luigi Di Siervo, rappresentanteLega diA ha dichiarato in merito a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Napoli-Inter, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tvo SKY?A Dove vedere Lecce-Citta, streaming gratis e ...

Borsa Italiana

"C'è stato un grave disservizio, ma ci è stato assicurato che il problema non si ripeterà più". "Abbiamo fatto unmolto severo agli obblighi contrattuali, noi siamo parte danneggiata.è stata richiamata ai propri doveri, ci sono stati in un anno e mezzo tre problemi diversi per matrici differenti". ...E infatti ilè stato forte. Durante l'incontro,ha voluto sottolineare che il disservizio che ha causato non pochi disagi ai tantissimi abbonati è stato causato in realtà da un partner ... Dazn: De Siervo, richiamo molto severo su obblighi contratto diritti tv Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a margine della presentazione del fuorigioco semiautomatico, ...Ultime notizie Serie A: arriva la clamorosa rottura tra la Lega Calcio e DAZN L'annuncio di De Siervo non lascia spazio a dubbi ...