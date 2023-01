Dazn | Repubblica | “La Lega Calcio ha minacciato la risoluzione contrattuale”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si è rischiato lo strappo tradopo i disservizi verificatisi nel corso del big match Inter-Napoli del 4 gennaio. Secondo, laavrebbeladel contratto per i diritti di trasmissione della Serie A e B. I problemi del 4 gennaio, uniti a quelli della prima giornata il 14 agosto, si configurerebbero infatti come un inadempimentoieri ha mandato a Roma Shay Segev, amministratore deto del gruppo a livello mondiale ed il responsabile delle tecnologie Sandeep Tiku. Il problema, fa sapere la piattaforma, sarebbeto al partner tecnologico Convivia, azienda californiana, e che per intervenire più tempestivamente creerà un centro ...

... sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili sia per gli abbonati a Sky (canali 210 e 211), che a quelli che possiedonoo TIM Vision Plus . In streaming la copertura dei campi sarà totale ...L'ha detto in diretta tv anche Pierluigi Pardo, che ha commentato il big match per. Cappello e sciarpa rossoneri lui, giallorossi lei. Insieme, innamorati ma rivali, hanno esultato due volte a ... Disservizi Dazn, Abodi: 'L'azienda garantisce interventi, valuteremo nei prossimi giorni' I recenti disservizi di Dazn avrebbero spinto la Lega di Serie A ad una decisione forte: ecco la situazione La Serie A va avanti, tra conferme (quelle di Napoli e Juventus) e sorprese inattese come qu ...La Lega Serie A avrebbe minacciato lo stralcio del contratto con DAZN dopo i problemi riscontrati durante Inter-Napoli.