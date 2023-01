DAZN | dopo i problemi arrivano i rimborsi | quanto spetta e come averli

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)rimborserà tutti i suoi utenti. Il 10 gennaio, i vertici del colosso di streaming hanno incontrato a Roma il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, quello per lo Sport Giovanni Andrea Abodi e il Presidente dell’AgCom Giacomo Lasorella, per definire la situazione relativa ai pesanti disservizi che hanno riguardato in particolare la messa in onda di due delle dieci partite disputate il 4 gennaio scorso, in primis Inter-Napoli. Presenti anche il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l’ad della Serie A Luigi De Siervo. “Bisogna essere onesti. Ci sono stati trediversi in un anno e mezzo che hanno tre matrici tecniche molto diverse” ha commentato De Siervo. “La struttura ha impattato un percorso evolutivo, ma da questo punto di vista possiamo garantire che non si sono mai proposti gli stessi. ...