Davide e Nikita contro Oriana | “Lei è il male | fa cose da schifo | usa come pedine”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La casa del GF Vip continua ad essere spaccata in due e oggiDonadei hanno attaccatoper alcuni suoi atteggiamenti. Chi ha seguito la Pelizon a Ex On The Beach e Pechino Express sa bene che è una ragazza che non si fa mettere i piedi in testa e non si fa problemi a dire quello che pensa, ma al GF Vip fino ad oggi la 28enne aveva deciso di giocare in sottrazione, portando avanti l’immagine (onestamente poco credibile) da fatina zen. Leperò pare siano cambiate perché poco fa la modella ha deciso di uscire allo scoperto ed ha attaccato la Marzoli davanti a Daniele e. “Ma poi voglio dire… vieni influenzata dall’idea della casa su di me. Sì dal pensiero su me e Luca. Ha iniziato a stare sempre di più con Luca, sempre più con lui. Poi però quando lui ti sta per tirare un ...