Dato per morto dalla Questura | cinque giorni dopo si scopre che è vivo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) AGI - I famigliari, tra dolore e incredulità, avevano già avviato i preparativi per la cremazione della salma e l'allestimento della camera ardente, ma Fulvio, 64enne di Sannicola, nel Salento, era, ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, contrariamente a quanto comunicatodel capoluogo lombardo al municipio del paese di residenza dell'uomo, tramite una Pec. Nel messaggio, infatti, si chiedeva di verificare se nel territorio di competenza risiedessero parenti dell'anziano di cui si rendeva noto il decesso, in modo da poter procedere al riconoscimento della salma. Il 64enne salentino era giunto a Milano per curare una malattia di cui soffre da tempo, ma da alcuninon rispondeva più al cellulare. Da qui la preoccupazione dei parenti che hanno cercato di ottenere notizie in ogni ...

Ricoverato in ospedale, viene dato per morto. Cinque giorni dopo si scopre che è vivo