Danneggia un'auto in sosta e aggredisce i poliziotti. Arrestato

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Polizia di Genova haun 49enne per resistenza, lesioni a P.U. emento aggravato denunciandolo anche per oltraggio a P.U. e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Ieri sera idell’U.P.G. sono intervenuti in piazza Acquaverde poiché un cittadino riferiva di essere stato vittima di unmento alla propria vettura perpetrato da un uomo ancora presente sul posto. Arrivati sul posto gli agenti hanno notato il 49enne che, palesemente ubriaco, gesticolava nervosamente e urlava contro presenti. L’autovetturata presentava il parabrezza infranto e il tergicristallo divelto, usato dall’uomo per rompere il vetro. Alla richiesta dei documenti, il 49enne si è agitato ancora di più cercando lo scontro con gli operatori, sputandogli addosso ...