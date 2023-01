Daniele Dal Moro | bloccata l’ospitata al GF Vip di Martina Nasoni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A quanto pare, ex diDal, non farà la sua sorpresa al vippone L'articolo proviene da Novella 2000.

Grande Fratello

L'incontro, organizzatoComune di Montechiarugolo e dall'Arma dei Carabinieri - Stazione di ... "Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo Share... c'è chi non crede alla fine di una guerra ferocissima scoppiata con la morte di Ciro Esposito, ucciso con un colpo di pistolagiallorossoDe Santis. Perché De Santis ha infranto la ... Abbracci e carezze notturne per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip, Luca Onestini si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Oriana.E' caduto dal balcone di casa, al primo piano, ma per fortuna un passante ha fatto subito scattare i soccorsi. Un bambino di due anni, è precipitato nel vuoto, da un'altezza ...