Dani Alves indagato per violenza sessuale | cosa ha risposto l’ex Juventus!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In seguito all’apertura delle indagini sulle presunte molestie compiute dain quel di Barcellona lo scorso 30 dicembre,Juventus ha smentito pubblicamente le accuse. Il brasiliano infatti, denunciato per aver toccato una donna senza il suo consenso, ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente Antena 3.accuseLe dichiarazioni di“Vorrei negare tutto. Sì, ero in quella discoteca con altre persone per divertirmi. Chi mi conosce sa quanto amo ballare. Mi sono divertito ma non ho invaso lo spazio personale di nessuno. Non so chi sia questa signora e non ho fatto quello che dice” affermaBarcellona., trentanovenne, da inizio stagione veste la magli dei ...