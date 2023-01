Dani Alves accusato di molestie | aperta un’indagine Ma lui smentisce

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Polizia adesso conferma:nei confronti didopo le accuse disessuali La Polizia spagnola ha confermato di aver apertonei confronti di, dopo che il 30 dicembre scorso il brasiliano è statoda una donna di averle messo una mano nelle mutande in occasione di una serata nella discoteca Sutton di Barcellona. Il terzino, ai microfoni di Antena 3, continua però a smentire le accuse sul suo conto. LA SMENTITA – «Vorrei smentire tutto. Sì, ero in quel posto, con altre persone, divertendomi. E chi mi conosce sa che amo ballare. Ho ballato e mi sono divertito senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signora. No, non ho fatto quello che ha detto. Fa ...

