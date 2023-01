Dana Saber si rivolge al GF e vorrebbe denunciare due VIP | le parole di Onestini

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sial GFVip per visionare dei video edue VIP: ecco ledi Lucaanche in questa nuova giornata è stata al centro di una nuova polemica nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore sono spariti gli occhiali da sole di Luca, e Oriana mentredormiva ha svegliato la gieffina per chiederle se aveva visto gli occhiali del coinquilino. Gli occhiali dopo poche ore sono stati ritrovati da Lucasotto ad una tenta. Nel frattempo in Casa si è accesa una nuova polemica. Leggi anche –> Oriana Marzoli tra timori e dubbi si confronta con Daniele sul loro legame L’episodio degli occhiali da sole: ecco cos’è accaduto Questo ...