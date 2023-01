Dana e il lecca lecca | sconcerto al GfVip

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In molti dicono che al Grande Fratello Vip i rapporti tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono raffreddati, ma il gieffino ci tiene a dire che é tutto come prima e lo dice proprio alla fidanzata: “ Micol: “Noi siamo molto spontanei non dobbiamo forzarci a fare nulla. Perché dobbiamo comportarci in una maniera che non è nostra? Nei rapporti in generale ognuno esprime l'interesse a modo suo e nella sua maniera. Non esiste un modo sbagliato o giusto. Se a noi sta bene questa cosa questo è l'importante“. Patrizia De Blanck per la prima volta a ottanta anni in sala d' incisione con una canzone contro i morti di fama e i professionisti di reality, lei che ha partecipato al GF Vip e simili. “Vaffanvip”,da oggi é su tutte le piattaforme di musica in streaming, nasce da un'idea del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti su tutti quelli che sono alla ricerca del famoso ...