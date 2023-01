Dan Burn mostra le sue mosse nello spogliatoio del Newcastle United dopo la vittoria del Leicester

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilstasera ha ottenuto unastoricaaver battuto ile essersi qualificato per una semifinale di Coppa di Lega47 anni. Dane Joelinton hanno segnato per ilche ha mantenuto la porta inviolata per la settima volta consecutiva in casa. Subitoil fischio finale, le telecamere di Sky Sports hannoto l’estaticodele l’autore del primo gol Danha catturato ...