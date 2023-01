Damiano dei Måneskin festeggia il compleanno senza Victoria “Il motivo è che c’era anche Sua Maestà Giorgia” | i commenti sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il frontman di una delle band italiane più in voga del momento, i, ha compiuto gli anni. Si tratta diDavid che ha volutore con una festa stile anni ’90. Tra look favolosi e buona musica, in molti però hanno notato cheuna grande as: la bassistaDe Angelis. Tanto è bastato per sollevare le più disparate ipotesi riguardo la relazione di quest’ultima con la fidanzata diSoleri. Un party ‘semplice’ quello organizzato per il 24 esimodidei, passato in compagnia della fidanzata e dei suoi amici. Tra questinoi compagni della band: Thomas Raggi ed Ethan Torchio. ...