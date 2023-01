Damiani | “Ounahi ha giocato un Mondiale grandioso | ho però dei dubbi”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Oscardichiara che Azzedinehaunma ha deisull’acquisto Oscar, doppio ex di Napoli e Juventus e ad oggi procuratore sportivo, si è soffermato sui temi più importanti della settimana che porta verso il big match di venerdì allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, il procuratore sportivo confida: “Il Napoli mi ha impressionato, ha due squadre titolari, basti pensare che ci sonori come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che non giocano. La squadra di Massimiliano Allegri non è completa come il Napoli, sarà una partita spartiacque”. Peril problema maggiore per la Juventus a Napoli ...