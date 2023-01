D’Amato presenta il suo programma | “Puntiamo su sanità e reddito di formazione per innovare il Lazio”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma – “Vogliamo rendere più facile la vita ai cittadini del: abbiamo il dovere di dare risposte chiare e concrete a cittadini, famiglie ed imprese”. Alessio, candidato alla Presidenza della Regioneufficialmente il suo. Al voto manca un mese e per annunciare i punti su cui intende fondare il suo governo, l’assessore regionale allauscente sceglie la sala Luiss Enlabs, piena di sostenitori, giornalisti ma anche politici di primo livello. Tra questi spiccano Nicola Zingaretti, governatore deluscente, e l’ex ministro Andrea Orlando. Dopo la debacle dei dem al voto di settembre scorso, ora si respira aria di ottimismo in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio, in una giornata condita da sorrisi e abbracci. In ...