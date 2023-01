Dalla Serie A alla Premier | offerta da 30 milioni per strapparlo alla Fiorentina!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nico Gonzalez è tornato a disposizione da poco e lo ha fatto in grande stile con un gol allo scadere su calcio di rigore contro il Sassuolo. Nell’ultimo periodo è stato costretto a stare lontano dai campi per via di un lungo infortunio, ma ora sembra essere tornato a tutti gli effetti a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Di Marzio: “Leicester su Nico Gonzalez, la Fiorentina ci sta pensando” (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronta un’per il centrocampista argentino. Il noto esperto di mercato, nel dettaglio, ha riferito che il Leicester avrebbe preparato una proposta di 30per portare Nico Gonzalez in Inghilterra e che la Fiorentina starebbe facendo delle riflessioni sul futuro del numero 22 della Viola. A oggi Nico Gonzalez vanta 7 presenze e 2 gol nel ...

