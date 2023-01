D’Alema | Bersani | Bettini… Perché i notabili della sinistra Pd non si sono ancora schierati con Schlein?

Linkiesta.it

La candidatura del terzo incomodo, ex presidente Pd, Cuperlo della corrente Radicalità per Ricostruire serve a mantenere la voce dei rottamati, sempre influenti, che da, e la sola ...... però, la vittoria disignificò il ripudio del modello di ... E il suo avversario storico,, gli faceva eco: 'L'... Per il Pd guardare sempre a sinistra non è la soluzione, ma il problema