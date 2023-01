“Dal tramonto all’alba” | al Centro Leonardo la mostra fotografica sull’incanto della notte

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Fiumicino – “Dal”, laesclusiva dove arte e natura si fondono alla perfezione in un unico concept, arriva alCommercialedi Fiumicino che, ancora una volta, mette in luce la sua doppia anima di location destinata allo shopping ma anche spazio di eventi culturali e leisure. La, inaugurata oggi all’internogalleria, prevede l’esposizione di 41 fotografie catturate in diverse parti del mondo dai cinque fotografi che compongono il team di WeShoot: Marco Carotenuto, Alessandro Cantarelli, Luca Micheli, Lorenzo Ranieri Tenti e Marika Greco. Il team di WeShoot, infatti, da tempo si è avvicinato alla fotografia del paesaggio cercando una ‘prospettiva’ del tutto unica e diversa, cercando ...