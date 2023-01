La Gazzetta dello Sport

Un giro d'Europa a caccia di stadi, impianti moderni, gioielli da trentamila posti, ma anche da quaranta o da sessanta. Da Londra a Vienna, da Atene a Istanbul, da Mosca a Parigi, passando per Madrid. ...... gli Spurs, che lo ingaggiarono nel 2007Southampton, lo avrebbero poi rivenduto ai Blancos ... Rimasto alper otto stagioni, prima di un fugace e poco felice rientro in prestito al ... Dal Bernabeu a Wembley, viaggio fra tutti gli stadi delle capitali d’Europa Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La società rossonera sta lavorando per confermare i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di rimanere ai v ...Carlos Alberto, ex allievo di José Mourinho al Porto, rivela la presunta confidenza dello Special One circa il suo imminente arrivo sulla panchina del Brasile. I dirigenti della Roma non aprono al dop ...