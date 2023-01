Dakar | Tappa 10 - Loeb vince e consolida il podio Sainz si ritira

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sébastiennon ha avuto rivali: il pilota francese del team Bahrain Raid Xtreme ha dominato la decimadi questa. Il nove volte campione del mondo rally ha disputato una prova pulita che lo ha visto dominare lungo i 114 chilometri di speciale di oggi, che ha portato la carovana da Haradh fino a Shaybah. Alle sue spalle, staccato di tre minuti, Mattias Ekstrom con l'unica Audi superstite, mentre in terza posizione troviamo Lucas Moraes con la Hilux privata del team Overdrive, staccato di cinque minuti. Sébilvirtuale.ha rosicchiato altri 6 minuti al leader della classifica, nonostante sia stato costretto a fare da battistrada nella stage odierna. stata una buonaper noi. Nessun errore, nessun problema. Solo dune per più di ...

Motorsport.com - IT

Tragedia in Arabia Saudita nel corso della nonadel rally, uno dei rally di automobilismo più famosi al mondo. Gli organizzatori hanno comunicato che uno spettatore di origine italiana è morto dopo essere stato colpito da un ...Sarebbe un 69enne di Torino la vittima dell' incidente avvenuto ieri, 10 gennaio, nel corso della nonadel rally(già conosciuto come Parigi -) in corso in Arabia Saudita , nel percorso desertico tra Riad e Harad. L'ambasciata italiana a Riad è in contatto con la famiglia della ... Dakar | Auto, Tappa 9: altra perla di Loeb. Sainz capotta Il francese del Bahrain Raid Xtreme ha vinto la sua terza tappa consecutiva e consolida il podio virtuale, rosicchiando altri 6 minuti al leader Al-Attiyah della Toyota ...Il ritiro del Praga V4S .che stava conducendo la classifica generale dei camion al via della Tappa 10 dopo l'incidente mortale che è costato la vita auno spettatore italiano di 69 anni, ha aperto il r ...