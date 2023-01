Dakar | Tappa 10 - Loeb vince e consolida il podio | Sainz si ritira

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sébastiennon ha avuto rivali: il pilota francese del team Bahrain Raid Xtreme ha dominato la decimadi questa. Il nove volte campione del mondo rally ha disputato una prova pulita che lo ha visto dominare lungo i 114 chilometri di speciale di oggi, che ha portato la carovana da Haradh fino a Shaybah. Alle sue spalle, staccato di tre minuti, Mattias Ekstrom con l'unica Audi superstite, mentre in terza posizione troviamo Lucas Moraes con la Hilux privata del team Overdrive, staccato di cinque minuti. Sébilvirtuale.ha rosicchiato altri 6 minuti al leader della classifica, nonostante sia stato costretto a fare da battistrada nella stage odierna. stata una buonaper noi. Nessun errore, nessun problema. Solo dune per più di ...

VEDI ANCHEMoto,11: vince Luciano Benavides, Skyler Howes torna leader2023, il lutto: rese note le generalità della vittima, un turista torineseAuto,10: Loeb cala il ...L' undicesimadellaè stata sinonimo della prima parte della temuta Marathon , prova in cui tutti i concorrenti, partendo da Shaybah, sono giunti nella Empty Quarter , zona caratterizzata dal vasto ...Quarta vittoria di fila per Sebastien Loeb, che punta al secondo posto della generale. Nasser Al-Attiyah controlla senza affanni e ha più di 80 minuti di vantaggio a tre tappe dalla fine della Dakar 2 ...Si è conclusa anche per le ultime categorie l’undicesima tappa della Dakar 2023, con partenza a Shaybah e arrivo nel bel mezzo dell’Empty Quarter. Quest’oggi è andata in scena la prima parte della Mar ...