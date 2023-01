Dakar | Tappa 10 - Loeb vince e consolida il podio | Sainz si ritira

Motorsport.com - IT

Sono le parole pronunciate in un video pubblicato sui social dal pilota ceco Ales Loprais, che ieri ha investito durante la nonadella Parigi -Livio Fassinotti, 69 anni di None (Torino). ...In questi giorni, sarà la2023 in corso " qui i risultati della10 " ma vi abbiamo mostrato un bel po' di moto con lo spirito da deserto: prima la KTM 890 Edition, che scimmiotta la storica 990 , poi la ... Dakar | Auto, Tappa 9: altra perla di Loeb. Sainz capotta Roma, 11 gen. “Ritorna, dopo il primo anno di successo e soddisfazioni da parte degli organizzatori e soprattutto dei Rider del mondo dell’ Enduro Mtb il campionato Senators Enduro Cup 2023 Emilia Rom ...Si chiamava Livio Fassinotti il turista italiano morto ieri sera in un incidente alla Dakar 2023, mentre scattava delle fotografie al passaggio della nona tappa del rally in corso in Arabia Saudita ...