Dakar | è un torinese il turista italiano morto ieri

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si chiamava Livio Fassinotti ildurante la, investito dal camion di Ales Loprais. Il 69enne era rimasto schiacciato dal passaggio del mezzo pensante, dopo che si era nascosto dietro un duna. Al momento dell’impatto il pilota francese non si sarebbe neanche accorto di aver investito il. Fassinotti, originario di None, in provincia di Torino, si era nascosto dietro la duna per scattare delle foto ai veicoli in gara, commettendo l’imprudenza di avvicinarsi troppo a quello che era il tracciato designato. Nella, a differenza delle corse tradizionali non c’è un vero e proprio confine della pista, ma solo un’area di attraversamento. La Repubblica scrive: “L’incidente è avvenuto durante le fasi finali della tappa di ...