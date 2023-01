Dakar 2023 | tragedia nella nona tappa | muore uno spettatore di origine italiana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una brutta notizia scuote la. La Maratona del deserto, che si sta svolgendo in Arabia Saudita, ha dovuto fare i conti con unache si è consumata nel corso della. La stage non è stata teatro solo degli incidenti del centauro spagnolo Joan Barreda e del Matador, Carlos Sainz Sr., con la sua Audi, ma purtroppo a rimanere coinvolto in un crash è stato anche uno. A ufficializzare il tutto è stata la stessa organizzazione che ha reso noto il decesso di questa persona di: “Unodiche si trovava dietro a una duna è stato coinvolto in un incidente sul percorso del rally. Loè stato trasportato in ...