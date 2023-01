Dakar 2023 | risultati e classifica decima tappa | quarto successo di Loeb | Al-Attiyah resta al comando

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il nove volte campione del mondo di rally Sebastianconquista ladella, la 624 chilometri fra Haradh e Shaybah ma solo 114 di speciale. Per il francese di tratta del terzoconsecutivo, ilin questa edizione. Il transalpino con la sua BRX precede di 3’04” lo svedese Mattias Ekstrom, 5’22” il ritardo del brasiliano Lucas Moraes, mentre il leader della, Nasser Al-, chiudea 5’45”. Il qatariota della Toyota ha 1h21’34” di vantaggio su Moraes ed 1h37’23” su. Carlos Sainz sr. si è ufficialmente ritirato in seguito al brutto incidente di ieri: lo spagnolo, a causa di forti dolori al petto e al fianco destro, era salito a bordo di un ...

