Dahmer | Evan Peters premiato ai Golden Globe 2023 per il ruolo del serial killer | “È stata una serie difficile da fare”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tra i vincitori deifigura anche il nome di. L’attore statunitense ha trionfato infatti nella categoria Miglior attore protagonista in una miniantologica per la sua ottima interpretazione in– Mostro: la storia di Jeffrey, la miniNetflix basata sulla biografia delcannibale Jeffrey, che terrorizzò lo Stato del Wisconsin tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. “Voglio ringraziare la HFPA, Netflix e il signor Ryan Murphy, che ha voluto coinvolgermi ancora una volta in uno dei suoi progetti geniali; ringrazio tutto il team di post produzione per avermi mostrato da dove nasce ...

WIRED Italia

... Julia Garner, Ozark - Netflix Miglior attore non protagonista: Tyler James Williams, Abbott Elementary - ABC/Disney+ Miglior attore miniserie:Peters, Mostro - La storia di Jeffrey, ...... miniserie e film Netflix premiati ai Golden Globes 2023 Ecco le serie, le miniserie e i film Netflix premiate ai Golden Globes 2023 e le rispettive categorie:Peters è stato premiato ... Golden Globes 2023, tutti i vincitori Nella categoria riservata ai premi dei Golden Globes per la televisione Evan Peters si è aggiudicato il premio per la serie di Ryan Murphy, Dahmer. Camaleontico e intenso: Evan Peters ha conquistato ...Ha vinto i Golden Globes come miglior attore interprete in una serie tv Evan Peters. La sua interpretazioni del killer Jeffrey Dahmer ha conquistato tutti, anche se per lui è stato ...