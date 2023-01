Da Palazzo Chigi nuovi aiuti all’Ucraina sul fronte dell’emergenza elettrica per 3 milioni di persone

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si è riunito questa mattina ail gruppo di lavoro “emergenzaUcraina“, voluto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, operativo già da inizio dicembre. Al tavolo, coordinato dai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, partecipano i ministeri degli Esteri, della Difesa, della Sicurezza energetica, delle Imprese con il Dipartimento della Protezione Civile e il gestore della retenazionale Terna. “I lavori, ormai ad un livello particolarmente avanzato -informa in una nota– riguardano il coordinamento delle iniziative per sostenere l’Ucraina sullo specifico tema della sofferenzapatita dalla popolazione a seguito del conflitto in corso e delle gravi distruzioni alle infrastrutture ...