(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen – Il lungo cammino della, iniziato circa vent’anni fa, di piena integrazioneistituzioni europee si è scontrato, all’indomani dell’entrata ufficiale nell’Eurozona, con la cruda realtà dei fatti. Nei primi giorni dell’utilizzo della nuova moneta unica, nella Nazione balcanica è scoppiata lae lo sconcerto:con, consui beni di prima necessità (pane, burro e altri prodotti alimentari) che toccano percentualidel 20% e in alcuni settori l’80%. Tutto questo da un giorno all’altro, un film già visto e rivisto in molti altri paesi freschi di ammissione nella zona euro. In...

Il Primato Nazionale

... giunti dalla Dalmazia (oggi) nel III secolo. 'Voi sapete che il modo migliore di ...la forza di monsignor Luigi Negri e della sua grande familiarità con il pontefice tedesco. 'Cari ...Il secondo ramo si dirige invece in Austria, da dove il gas viene smistato verso Italia, Ungheria, Slovenia e. Il diametro del gasdotto è di 1,42 metri. La capacità di trasporto originaria ... Croazia, esplode la rabbia dopo l’arrivo dell’euro: prezzi alle stelle e rincari anche dell’80% La storia sembra quella già vista in Italia nel gennaio del 2022, quando entrò in circolazione l’Euro e per alcuni beni di ampio consumo quotidiano i prezzi sostanzialmente raddoppiarono (anche grazie ...Come l'Italia 21 anni fa, la Croazia procede con il cambio di valuta a corso legale nel Paese. L'effetto immediato: aumento dei prezzi per «arrotondamenti». Una storia già vista anche da noi.