Cristiano Ronaldo | tifosi dell’Al-Nassr hanno già pronto un coro per lui VIDEO

Il Posticipo

1 E' stato un 2022 da dimenticare per: tagliato dal Manchester United, eliminato ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar dal Marocco e ora alle prese con una nuova avventura all'Al - Nassr, in Arabia Saudita, finendo ...THAILANDIA - L'accordo da un miliardo di euro in sette anni con cuisi è legato all' Al Nassr porterebbe ad una sola conclusione: è lui il calciatore più ricco del mondo! Macchè, nulla di tutto questo. Sì perchè il cinque volte Pallone d'Oro forse ... Ma quale CR7, il calciatore più ricco del mondo gioca in Thailandia: “Mi acquistano per motivi politici…” Il club gialloblù di Riyadh ha spento le voci riguardanti il presunto coinvolgimento dell'asso portoghese nella candidatura dell'Arabia Saudita ..."L'Al Nassr FC tiene a precisare che, contrariamente a quanto riportato dalle notizie uscite ultimamente, il contratto di Cristiano Ronaldo con ...