Crisi Pd | come cambiare per non morire? Parlano i giovani democratici “Non saremo credibili se non si rinnovano i dirigenti”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Ci siamo persi per mesi in discussioni inutili,quella sul nome. Qualcuno ha proposto di chiamare il Pd ‘Partito del Lavoro‘. Invece dovevamo pensare ai lavoratori e alle lavoratrici che in questo momento stanno bruciando i loro risparmi per pagare le bollette”. Secondo Lorenzo Pacini, segretario regionale deidella Lombarda, c’è anche questo dietro il crollo nei sondaggi del suo partito, dato addirittura al 14% nell’ultima rilevazione realizzata da Swg per La7. Dopo la sconfitta alle ultime politiche, secondo Pacini “sono mancati il coraggio e la capacità politica di fare un passo indietro sin da subito da parte di Letta e della sua segreteria. Che sono stati incapaci di comprendere le persone reali e i loro problemi. I cittadini hanno un solo modo per lanciare un messaggio alla politica ed è tramite il voto. ...