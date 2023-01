Crisi | le famiglie spendono di più ma consumano di meno Istat | ' Boom di cibi low cost'

Agenzia ANSA

L' inflazione morde, leun po' meno e con lacominciano a tirare la cinghia, mangiando più cibi low cost . Con il caro prezzi s i spende di più, dunque, ma si consuma di meno e, addirittura, sotto il peso dell'...E' quello che sta succedendo alleitaliane costrette in qualche modo a fronteggiare tutti gli effetti della recenteeconomica. Unache sembra aver contribuito a colpire duro, tra ... Famiglie in crisi, spendono di più ma consumano meno - Economia L'inflazione morde, le famiglie un po' meno e con la crisi cominciano a tirare la cinghia, mangiando più cibi low cost. Con il caro prezzi si spende di più, dunque, ma ...E anche quest’anno ci siamo. È l’ora del World Economic Forum di Davos, la serie di incontri a cui politici e manager miliardari si recano con jet privati e carovane di suv per parlare del problema de ...