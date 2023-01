CR7 umiliato dai ragazzini dello United | il video è una fucilata | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un brutto addio al calcio che conta, quello di Cristiano Ronaldo. Prima il mondiale delle liti, del flop, delle panchine e dell'ultima occasione mancata per il Portogallo. Dunque l'esilio doratissimo in Arabia Saudita, con l'Al-Nassr, squadra con cui non ha ancora esordito a causa del tetto agli stranieri prima e alla squalifica che si era beccato in Inghilterra poi. Nel frattempo, sono circolate voci circa un ruolo di CR7 nel promuovere la candidatura dell'Arabia Saudita, insieme ad Egitto e Grecia, per i mondiali 2030. Voci smentite dal suo nuovo club: "Teniamo a precisare che, contrariamente a quanto riportato, il contratto di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr non comporta impegni per alcuna candidatura ai Mondiali. Il suo focus principale è sull'Al Nassr e sul lavorare con i suoi compagni di squadra per aiutare il club a raggiungere il successo", ha fatto sapere il club. Ma ...