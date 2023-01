Covid | Oms | ' aumentare sequenziamenti | vitali contro varianti come Kraken'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Milano, 11 gen. (Adnkronos Salute) - "Sono passati ormai 3 anni da quando la prima sequenza di Sars-CoV-2 è stata condivisa con il mondo. Quella sequenza ha consentito lo sviluppo dei primi test e, in definitiva, dei vaccini. Durante tutta la pandemia l'attività di test e sequenziamento ci ha aiutato a monitorare la diffusione e lo sviluppo di nuove. Ma dal picco dell'ondata Omicron, il numero di sequenze condivise è diminuito di oltre il 90% e il numero di Paesi che condividono sequenze è calato di un terzo. Il sequenziamento rimane vitale per rilevare e tracciare l'emergenza e la diffusione di nuoveXBB.1.5", battezzatasui social, variante in ascesa in diverse aree del mondo. A lanciare un monito sul crollo deivirali è stato il ...

