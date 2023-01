Covid oggi Toscana | 647 contagi e 6 morti | bollettino 11 gennaio

Adnkronos

le vendite online del settore bellezza a livello europeo valgono 11,37 miliardi di dollari , ... quindi, pare stabilizzarsi dopo l'incredibile accelerazione post -, che aveva fatto toccare ...le autorita' per l'immigrazione hanno intensificato le loro ritorsioni "in risposta alle recenti restrizioni discriminatorie all'ingresso imposte da alcuni Paesi ai cittadini cinesi. Le autorita'... Covid, immunologo Le Foche: "Con variante Kraken sarà record di contagi" Firenze: Sono 674 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 170 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 504 con test rapido. Il numero dei contagia ...Da ieri “sono già disponibili altri 3000 posti in tutta la Toscana ed altri verranno aggiunti nei prossimi giorni”, fanno sapere dal settore sanità digitale e innovazione della Toscana riguardo all’an ...