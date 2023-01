Covid oggi Italia | ricoveri in calo in ultima settimana | report Fiaso

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Quartacon il segno meno per la curva dei” in: “-9% rispetto a sette giorni fa (-0,7)”. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della, Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, del 10 gennaio 2023. Secondo il: “Il 43% dei posti letto negli ospedali è occupato dai pazienti ricoverati ‘per’, con insufficienza respiratoria o polmonite. La loro proporzione da qualcheè in crescita, un mese fa erano il 32%. Si tratta di pazienti al 79% vaccinati da più di sei mesi, con una età media di 76 anni e con altre patologie”. Di contro “scende al 57% la percentuale dei ricoverati ‘con’, ovvero ...