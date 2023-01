Covid oggi Italia | ricoveri in calo in ultima settimana | report Fiaso

Adnkronos

Il 67% di questi pazienti è ricoverato 'per', con conseguenze gravi dell'infezione da Sars - Cov - 2. Si tratta per il 30% di soggetti non vaccinati con un'età media di 68 anni". Per quanto ...Il picco della stagione influenzale, e l'onda lunga delche sta interessando anche i Paesi asiatici produttori di principi attivi come la Cina e l'India. Sono questi alcuni dei fattori che ... Covid, immunologo Le Foche: "Con variante Kraken sarà record di contagi" 1' di lettura 11/01/2023 - Sono aperte da lunedì 9 gennaio le iscrizioni per l'assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a BARAONDA 2023- IL CARNEVALE DELLA CITTA' DI FERMO, c ...Con la contemporanea circolazione di altri virus come influenza, adenovirus e Covid, la situazione "è in alcuni casi davvero difficile, con accessi record in Pronto Soccorso, congestione in alcuni ...