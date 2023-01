Covid | le notizie di oggi Fiaso | calano ricoveri -9% e intensive -6 | 3% LIVE

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Quarta settimana con il segno meno per la curva dei: -9% rispetto a 7 giorni fa. Emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere del 10 gennaio 2023. In calo anche le terapie: -6,3%. Il 67% di questi pazienti è ricoverato con conseguenze gravi dell'infezione da Sars-Cov-2 e si tratta per il 30% di soggetti non vaccinati

... per imporre censure a singoli utenti, per manipolare, per soffocare la diffusione di certe,... ndr), dalla ritirata dall'Afghanistan alle origini dele la politicizzazione dell'Fbi". La ...Nessuna restrizione, anche se ci sarà personale sanitario in tutte le location coinvolte, con un punto di primo intervento all'Ariston. Sì ai metal detector per l'accesso al green carpet e al ...Come già detto, il fatto é successo in una zona molto impervia del Monte Subasio e i soccorsi sono stati molto complicati, complice anche il buio. Sul posto una squadra del Sasu, i soccorritori del 11 ...Cricelli: "E' ora della quinta dose, medici di famiglia lo dicano ai pazienti" "E' ora della quinta dose" di vaccino contro Covid-19. "Per molti anziani e pazienti fragili è arrivato il momento di un' ...