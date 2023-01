Covid Lazio | il rapporto tra positivi e tamponi è al 11 | 2% I casi a Roma città sono a quota 680

Adnkronos

... vista la concomitanza con le regionali del 12 e 13 febbraio ine Lombardia. 'Ma Sanremo è la ... Nessuna restrizione, anche se ci sarà personale sanitario in tutte le location coinvolte, con ...: OGGI NELSU 2.138 TAMPONI MOLECOLARI E 9.662 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 11.800 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.323 NUOVI CASI POSITIVI ( - 922), SONO 3 I DECESSI ( - 5), SONO 737 I ... Covid oggi Lazio, 1.323 contagi e 3 morti. A Roma 680 casi Mentre le regioni cercano medici all'Estero per sopperire alle carenze degli organici, oltre cento giovani reclutati durante l'emergenza sanitaria sono a .... Giuseppe Celotto, invece, è il direttore ...È attivo nel Lazio un avviso pubblico che ha l’obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile e femminile, attraverso assunzioni di under 35 e ...