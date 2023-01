(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’evoluzione dell’epidemia diine la mancanza di trasparenza sui dati continua a preoccupare l’Europa.europea (European Centre for Disease Prevention and Control) raccomandaper i. Il Protocollo di sicurezzaper l’aviazione contenente linee guida è stato approntato in risposta al peggioramento della situazione epidemiologica, come è attualmente il caso della Repubblica popolare. Fra le raccomandazioni immediatamente applicabili aiall’Ue ci sono anche: una migliore pulizia e disinfezione dei veliche ...

Il Fatto Quotidiano

... per la notevole diffusione delle tipiche malattie stagionali e del" come ibuprofene, ... come'alluminio per la chiusura dei blister". Per questo motivo il Ministro della Salute Orazio ...... va precisato che le stesse erano state inoltrate all'delle entrate precedentemente all'insediamento dell'attuale amministrazione ed erano state sospese con'arrivo del. "Si ... Covid, l’agenzia sanitaria Ue: “Test e mascherine ffp2 per voli provenienti dalla Cina”