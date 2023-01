Covid in Cina | le foto satellitari rivelano le code fuori dai crematori

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il «Washington Post» ha pubblicato le immagini di sei megalopoli cinesi dove il- secondo dati non ufficiali - avrebbe fatto migliaia di vittime: nuovi parcheggi, auto in fila per ore e operatori al lavoro per ventiquattro ore al giorno

Le Borse asiatiche concludono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alla situazione economica indopo l'addio alla politica della tolleranza zero al. Sui mercati c'è aria di ottimismo in vista dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti attesi per domani, con l'ipotesi di una ulteriore ...Lo ha sottolineato Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa, in conferenza stampa per fare il punto sui possibili effetti dell'impennata dei contagi ine della nuova variante diffusa negli Stati ...Il piccodi Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa, secondo quanto affermato dall’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Hans Henri Kluge, direttore regionale per ...Il fornitore di Apple Inc. undefined BOE Technology Group prevede di costruire due stabilimenti in Vietnam. Secondo quanto riferito, il produttore cinese di display sta considerando di investire circa ...