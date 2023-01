Covid | in Campania tasso incidenza in calo | 1 182 i nuovi positivi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1182 i pazienti risultatialinnelle ultime 24 ore a fronte di 12228 testi effettuati (di cui 3020 molecolari) con undidel 9,6 per cento in flessione di circa 3 punti rispetto al dato di ieri. I decessi sono 4, di cui solo 2 avvenuti nelle ultime 48 ore. I posti occupati in terapia intensiva sono 22 (+ 2 rispetto a ieri) mentre quelli in area medica sono 362 (con una diminuzione di 9 posti rispetto ai ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Covid: tasso incidenza in calo, 1.182 positivi in Campania - Campania (ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Sono 1182 i pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 12228 testi effettuati (di cui 3020 molecolari) con un tasso di incidenza del 9,6 ...