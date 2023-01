Covid | Ecdc | “Test e mascherine per voli in arrivo da Cina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) –anti-prima della partenza per i passeggeri suidiretti e indiretti,a bordo dell’aereo sia per i passeggeri che per l’equipaggio: sono due delle principali raccomandazioni che, “sulla base delle misure concordate dagli Stati membri europei”, “si applicano con effetto immediato per iinnell’Ue dalla”. E’ quanto indicano l’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e l’Easa, Agenzia per la sicurezza aerea dell’Ue, in un’aggiunta al Protocollo di sicurezza sanitaria per l’aviazione contenente linee guida in risposta al peggioramento della situazione epidemiologica, come è attualmente il caso del gigante asiatico. Inoltre “a causa della co-circolazione attualmente in ...