Cosenza-Benevento | cambia una designazione nella squadra arbitrale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Aia ha comunicato una variazionedellachiamata a dirigere. Rispetto a quanto reso noto in mattinata, a coadiuvare l’arbitro Giacomo Camplone della sezione di Pescara non ci sarà l’assistente Edoardo Raspolini di Livorno ma Mattia Politi di Lecce. L’altro assistente sarà Valerio Colarossi di Roma 2, mentre il ruolo di IV Ufficiale è stato affidato a Claudio Petrella di Viterbo. Al Var agiranno Valerio Marini di Roma 1 e Vito Mastrodonato di Molfetta, quest’ultimo in qualità di assistente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

